«Нафтогаз Украины» призвал ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что ожидает санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину.

«Ждем санкции на 100% дочернюю компанию Газпрома оператора «Северного потока — 2», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, чем раньше санкции будут наложены, тем лучше, так как «Газпром» использует газ как «оружие против Украины и других стран».

«Отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны «Газпрома», что ему позволят использовать «Северный поток --2» даже без соблюдения европейских правил», — добавил Витренко.

Ранее Витренко заявил, что российская компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Он отметил, что данная мера предусмотрена действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в свою очередь сообщил, что на Украине сформированы собственные запасы газа на случай, если «Россия перекроет кран».