«Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит газа

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Он отметил, что данная мера предусмотрена действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ, написал Витренко на своей странице в Facebook.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

«И это несмотря на резервированную транзитную мощность. Газпром имеет такое право по контракту — не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей (принцип «скачать или заплатить»)», — сообщил глава «Нафтогаза Украины».

По его мнению, Кремль делает это намеренно.

«Это даже не оружие, это очевидно использование газа как оружия», — отметил Витренко.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в свою очередь сообщил, что на Украине сформированы собственные запасы газа на случай, если «Россия перекроет кран».