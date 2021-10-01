В Кремле оценили повышение порога Фонда национального благосостояния для инвестирования

Предложение российского главы государства повысить порог Фонда национального благосостояния для инвестирования до 10% ВВП обосновано целесообразностью его сохранения. Об этом во время ежедневного брифинга с журналистами рассказал Дмитрий Песков.

«Целесообразность сохранения ФНБ, целесообразность увеличения ФНБ не вызывает ни у кого сомнения. Вместе с тем у правительства есть поручение просчитать все экономические цепочки, которые с этим связаны, последствия и так далее», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, из-за того, что международное финансовое экономическое окружение России является непредсказуемым, могут быть риски кризисов.

Как добавил Песков, роль ФНБ очень велика.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь о пороге, сверх которого можно будет направлять активы на инвестиции.

Также Сбербанк увеличил доходы ФНБ.