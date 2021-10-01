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В Кремле заявили, что процесс смены власти в ФРГ не влияет на запуск «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока — 2» на фоне смены власти в Германии.

По его словам, работа всех ведомств и органов, которые будут сертифицировать этот объект, продолжается, никакой паузы в их деятельности нет и не предусматривается.

Ранее газета Telegraph писала, что новое правительство ФРГ может стать угрозой для «Северного потока – 2». По данным издания, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), которые могут войти в новую правительственную коалицию в ФРГ, будут диктовать свои условия Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Обе политические силы выступают против российского газопровода.

До выборов в бундестаг ожидалось, что запуск «Северного потока – 2» состоится в октябре, когда разрешение на это даст регулятор в лице Федеральных сетей Германии, однако сейчас между потенциальными участниками ведутся затяжные коалиционные переговоры. Предполагается, что министерство иностранных дел Германии возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, а это осложнит ведение переговоров с Москвой.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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