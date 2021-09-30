Власти Молдавии на месяц продлили контракт на поставку газа с Россией

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что договор на поставку российского газа в республику был продлен до конца октября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Действующий контракт с ПАО «Газпром» об условиях поставки природного газа в Республику Молдова продлен на один месяц, до конца октября текущего года. Это позволит обеспечить поставки газа всем потребителям страны на протяжении этого периода», — написал Спыну.

Он добавил, что переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся.

Действующее соглашение заканчивается 30 сентября.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с «Газпромом».

Цена на газ в Европе поднялась до $1190 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.