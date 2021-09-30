Ставка по ипотеке в России обновила максимум за полтора года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла до 7,78%, обновив максимум с апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных Центробанка.

Как отмечает агентство, рост составил 0,11 процентного пункта.

Из анализа следует, что количество выданных в августе кредитов осталось на уровне прошлого месяца: 150,8 тыс. ссуд против 151,4 тыс. в июле, а их объем вырос на 1,4% - до 439 млрд рублей. При этом средний срок ипотеки вырос почти на два месяца - до 20 лет и 4 месяцев.

Ранее стало известно, что правительство России продлило программу льготной ипотеки для семей до 2024 года.

Программа льготной ипотеки для семей была запущена как антикризисная мера во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Согласно первоначальным планам, она должна была завершиться в ноябре 2020 года, однако правительство решило продлить программу до июля 2021 года, а затем до 2023 года.

При рождении первенца родители теперь могут взять ипотеку под 6%, приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма кредита по инициативе президента также была повышена в июне прошлого года: в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях она составляет 12 млн рублей, для остальных регионов страны — 6 млн руб. Изначально было 8 млн и 3 млн руб. соответственно.