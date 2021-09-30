ЦБ планирует усложнить выдачу кредитов

Центральный банк России рассмотрит вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки. Об этом сообщает на официальном сайте ЦБ.

В публикации отмечается, что Банк России рассмотрит повышение макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по кредитам, которые выдаются на длительные сроки, и по займам для граждан с высокой долговой нагрузкой.

За второй квартал 2021 года кредитные организации выдали в два раза больше долгосрочных кредитов (сроком от пяти лет) — около 21% от общего числа.

Риск дефолта заемщика увеличивается в два раза в первый год при получении подобных займов, по сравнению с краткосрочными кредитами.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре этого года, а вступить в силу — в начале 2022-го.

Нововведение предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности.