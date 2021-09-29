Счетная палата одобрила выдачу маткапитала наличными

Счетная палата РФ предлагает расширить возможности использования средств по материнскому капиталу. В частности, речь идет о том, чтобы выдавать часть средств по сертификату наличными. Об этом говорится в докладе ведомства (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«По результатам проверки направлено обращение президенту РФ с предложениями по расширению направлений использования средств материнского капитала, в том числе для обеспечения возможности получения части средств наличными», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Счетной палаты.

Средства по сертификату сейчас можно направить на разрешенные государством варианты, например на улучшение жилищных условий или образование. Обналичивание средств маткапитала запрещено законом.

Подробнее о других предложениях Счетной палаты по применению маткапитала – в материале «Газеты.Ru».