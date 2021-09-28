Глава Минфина США заявила, что ресурсы ведомства могут закончиться к 18 октября

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ведомства закончатся к 18 октября, если Конгресс к этой дате не повысит потолок госдолга. Об этом она сообщила в письме, распространенном пресс-службой Минфина, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в этот момент у Минфина останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Не ясно, сможем ли мы продолжать выполнять все свои <...> обязательства после этой даты», — заявила она.

Ранее Министерство финансов США начало принимать «дополнительные чрезвычайные меры» в связи с достижением потолка госдолга. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.

Глава Минфина обратила внимание на то, что в предыдущем письме от 23 июля она предупреждала, что начиная с 1 августа уровень задолженности Соединенных Штатов достигнет законодательно установленной максимальной величины.