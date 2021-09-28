В Еврокомиссии изучат российско-венгерское соглашение по газу

Еврокомиссия изучает соглашение о поставках газа, которое подписали российская компания «Газпром» и Венгрия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комиссии Тима Макфи.

Он заявил, что уже попросил «проверить последствия контракта». По его словам, Еврокомиссия может в дальнейшем запросить получение копии соглашения в случае обеспокоенности по поводу безопасности снабжения газом государства - члена ЕС, региона или всего сообщества.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года через Австрию и Сербию, а не через Украину.

Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение «ударом» от Венгрии и заявил, что обратится в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что реакция Киева на газовый контракт является попыткой вмешательства во внутренние дела страны.