В Еврокомиссии прокомментировали газовый контракт России и Венгрии

Европейская комиссия (ЕК) может запросить газовый контракт России и Венгрии при подозрении, что он угрожает энергоснабжению региона или Европейского союза (ЕС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК.

«Власти Венгрии должны оценить влияние газового контракта с РФ на безопасность энергоснабжения и показать ЕК выводы», — рассказал агентству представитель комиссии.

Кроме того, по его словам, долгосрочные контракты на поставки газа в ЕС должны соответствовать целям по снижению выбросов.

«Еврокомиссар по энергетике встретится с министром энергетики Украины во вторник на фоне подписания газового контракта РФ и Венгрии», — сообщил представитель ЕК.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон впоследствии заявил, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта, и Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что позиция Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» не требует ответных действий, так как российская сторона не нарушила ничьи права и международные нормы торговли. Он отметил, что у Украины нет оснований для истеричных реакций на этот газовый контракт.