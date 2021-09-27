Минсельхоз обратится в Минпромторг для установки закупочных цен на мясо птицы

Министерство сельского хозяйства России направит обращение в Минпромторг с предложением установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что кроме прочего ведомство договорилось с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года.

«Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России планирует создать прямые контракты между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен.

Действующая редакция закона о торговле не регулирует формат процедуры закупок для сетей.