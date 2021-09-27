Названы самые сложные для возврата кредиты

Самый тяжелый вид долговой нагрузки – это задолженность по кредитным картам, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант Ольга Трофименко. По ее словам, это связано не только с нехваткой денег, но и с психологическими факторами.

«Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил», — отметила эксперт.

Как правило, с помощью кредиток человек приобретает не самые нужные вещи, и это, скорее, спонтанные покупки, добавила Трофименко.

«Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», — пояснила она.

Самые же «неприятные» кредиты, по словам финансового консультанта, это те, которые были потрачены на развлечения. Например, на отпуск, свадьбу, путешествие. Человек использовал средства один раз, а потом может возвращать их несколько лет.

«Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов. Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя два-три месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств», — подчеркнула Ольга Трофименко.

Прежде чем брать ссуду, эксперт посоветовала оценить свои возможности и кредитную историю. В идеале у человека должна быть «финансовая подушка», которая будет ему страховкой. Также ежемесячный платеж должен быть комфортным и не превышать 30% от дохода.

Ранее сообщалось, что в России лимиты по кредиткам достигли значений 2019 года. Так, в августе российские банки одобрили 77,2 млрд руб. лимитов по кредитным картам, что на 29% больше по сравнению с августом 2020 года, посчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом за последний летний месяц было выдано 1,07 млн кредиток.