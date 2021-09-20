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В России лимиты по кредиткам достигли значений 2019 года

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Российские банки в августе одобрили 77,2 млрд руб. лимитов по кредитным картам, что на 29% больше по сравнению с августом 2020 года, таким образом, этот объем достиг допандеминых значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что в общей сложности в последний летний месяц в стране было выдано 1,07 млн кредиток (на 28% больше августа 2020 года). Средняя сумма одобренного лимита составила 71,9 тыс. руб.

По словам главы «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост числа выданных карт произошел благодаря большому спросу со стороны клиентов, что доказывает количество поданных в банки заявок на получение кредитных карт.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России может ограничить число кредитов, выдаваемых россиянам.

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