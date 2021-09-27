«Альтернатива для Германии» продолжит после выборов поддерживать «Северный поток – 2»

Партия «Альтернатива для Германии» после выборов продолжит поддерживать «Северный поток — 2», заявил РИА «Новости» сопредседатель партии Тино Крупалла.

«Этот проект достроен до конца, он очень важен для энергобезопасности Германии, это возможность получать более дешевую энергию. И поэтому мы всячески отвергаем критику этого проекта. Этот «мирный проект», как я называю его, должен быть запущен», — подчеркнул политик.

Он также выразил надежду, что после утверждения нового правительства Германии решение по «Северному потоку — 2» не изменится. По его словам, партия продолжит оказывать давление на власти в этой связи.

«Он уже построен, сейчас ведутся переговоры по контрактам, и поэтому мы всячески поддерживаем его, он важен, и мы будем эту идею продвигать в новое правительство в Бундестаге», - добавил он.

Согласно данным экзит-полла, СДПГ получило 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%. Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.