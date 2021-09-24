Зеленский выставил на продажу виллу за €4,5 млн

Президент Украины Владимир Зеленский решил продать виллу на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане. Особняк выставлен на продажу за €4,5 млн. Объявления о его продаже опубликованы на нескольких итальянских сайтах элитной недвижимости. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник из итальянского агентства недвижимости.

Согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его супруга Елена в августе 2015 года начали владеть поместьем в Италии площадью 413 кв. м. Дом был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. В финансовой отчетности указывается, что пара приобрела виллу за €3,164 млн.

По информации издания, у особняка есть два этажа. На первом расположена гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с отдельной ванной комнатой, кухня, гостевой санузел и прачечная. На втором этаже находится четыре спальни с личными уборными, а на цокольном — спа-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал и несколько апартаментов для персонала. Также в коттедже имеются столы для массажа. В доме установлены система кондиционирования, а также камеры видеонаблюдения и датчики сигнализации, данные с которых обслуживаются частной охранной фирмой.

Журналисты издания посетили виллу и сообщили, что в настоящее время ее снимает семья из США, которая платит за аренду €12 тыс. в месяц.