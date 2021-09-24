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Китай пообещал принять жесткие меры за деятельность с криптовалютой

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Центральный банк Китая заявил, что деятельность зарубежных криптобирж на территории материкового Китая будет расследоваться. Об этом сообщает CNBC.
На сайте Народного банка Китая говорится, что любые операции с биткойнами в стране строго запрещены. Запрет касается и работы зарубежных компаний.

«Зарубежные обменники виртуальной валюты, которые используются для предложения услуг местным жителям, также считаются незаконной финансовой деятельностью», — сказано на сайте в разделе вопросы и ответы.

Там говорится, что все случаи торговли криптовалютой будут расследованы.

На фоне этого заявления цена биткойна упала на 3% за 24 часа, пишет CNBC.

В Сальвадоре во вторник, 7 сентября, вступил в силу закон, согласно которому биткойн становится официальным платежным средством — наряду с долларом США.

Ранее в Кремле оценили вероятность признания биткойна официальной валютой в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не готова приравнивать биткойн к официальной валюте.

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