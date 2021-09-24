Раскрыто, зачем россияне скупают недвижимость в Турции

В июле и августе 2021 года граждане России купили более 800 квартир и домов в Турции. Как пишет Forbes, преимущественно на побережье. Для сравнения: за весь 2020 год россиянами было приобретено только 3100 объектов недвижимости в исламской республике.

По данным издания, покупают недвижимость для себя и едут российские предприниматели, удаленщики и любители роскоши.

В Турции начался рост цен на дома, но спрос российских граждан только растет

Ажиотаж начался в пандемию, указала заместитель директора компании-агрегатора турецкой недвижимости Turk. Estate Ален Еремеев.

Турция не прекращала принимать россиян — граждане РФ решили пересидеть пандемию поближе к морю. Именно тогда, по мнению эксперта, многие задумались о покупке турецкой недвижимости.

Республика неожиданно стала местом притяжения цифровых кочевников, указал президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Одним из факторов, подталкивающих бизнесменов к Турции, стали введенные в РФ 2020 году нововведения в законодательство о контролируемых иностранных компаниях, говорит эксперт. Это спровоцировало владельцев небольших компаний к смене резидентства.