Венгрия рассчитывает подписать контракт по газу с «Газпромом» 27 сентября

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА «Новости» рассказал, что Будапешт ожидает прибытия главы правления «Газпрома» Алексея Миллера 27 сентября для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа.

«Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу», — рассказал Сийярто.

По его словам, контракт подразумевает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение следующих 15 лет.

В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере», — подчеркнул глава венгерского МИДа.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.

Ранее глава МИД Венгрии назвал сотрудничество его страны и России по вакцинам от коронавируса «образцовым».