Кабмин поддержал проект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума

Правительство России поддержало законопроект, который с 2022 года устанавливает минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в решении.

По данным Минтруда, в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. Глава ведомства Антон Котяков объяснял, что в России в нескольких отраслях произошел рост заработных плат, что, в свою очередь, приводит к росту медианой зарплаты и, как следствие, увеличению МРОТ.

Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение этого показателя до уровня выше 13,6 тыс. рублей позволит поднять заработную плату почти 3 млн россиян.

Согласно новой методике расчета МРОТ, вступившей в силу с 1 января 2021 года, он ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.