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В Кремле отреагировали на призыв США к России увеличить поставки газа через Украину

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал призыв Соединенных Штатов к России увеличить поставки газа через Украину. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное — объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется», — уточнил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что «российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями».

«Сейчас мы близки по объему поставок к историческому максимуму. Вот все, что нужно сказать», — уточнил Песков.

По словам Пескова, «Газпром» остается наиболее надежным поставщиком газа.

«Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе», — сказал представитель Кремля.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал призыв США к России увеличить поставки газа через Украину. По его словам, тема поставок газа в Европу — это сложное уравнение, которое необходимо решать на переговорах.

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