Зеленский заявил главе ЕК, что готов к консультациям по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пребывания в США провел переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по «Северному потоку — 2». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Президент также выразил готовность обсудить вопросы связанные «с монополизацией Россией газового рынка Европы».

В ходе встречи с главой ЕК Зеленский заявил, что в случае запуска «Северный поток — 2» будет представлять опасность для всей Европы.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа на зиму ограничены.