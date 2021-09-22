Банк России предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает необходимым усилить контроль за пополнением карт через банкоматы. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ представителя ЦБ на свой запрос. Речь также идет и о терминалах с функцией приема наличных. Меры должны противостоять мошенничеству.

Отмечается, что дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники обманом заставляют своих жертв пополнять их счета через банкоматы. Антифрод планируют применять ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы, указали в ЦБ.

В интервью изданию глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что кредитные организации возвращают мало похищенных средств. Мошенники моментально выводят полученные деньги со счетов. К тому же клиенты чаще всего обнаруживает обман через некоторое время. Когда они обращаются в банк — деньги давно выведены.

Ранее в МВД предложили вносить в «черный список» за передачу банковских карт третьим лицам. Российский банкам следует ввести ответственность для клиентов за передачу банковских карт третьим лицам. Об этом в ходе международного банковского форума «Банки России — XXI век» заявил замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев,