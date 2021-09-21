Сбер запустил акселератор для FMCG-экспортеров

Сбер и «Деловая среда» в сотрудничестве с АНО «Московский экспортный центр» запустили первый поток образовательной программы для отечественных экспортеров сегмента FMCG.

Программа «Экспортный акселератор деловой среды» направлена на формирование компетенций и практических навыков анализа внешних рынков, построения оптимальной экспортной модели и безопасной реализации сделок. В течение двух месяцев участники программы вместе с экспертами-практиками пройдут путь от выбора целевых рынков до защиты стратегии выхода на экспорт в зарубежные страны. Предприниматели также смогут встретиться с зарубежными покупателями на Бизнес-миссиях онлайн, организуемых Сбером.

Программа ориентирована на производителей продуктов питания, напитков, косметических средств, БАД, спортивного питания и комплементарных товаров, желающих выйти на рынки Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана.

«Наш экспортный акселератор отвечает на главные вопросы экспортёра: как определить, имеет ли его продукция экспортный потенциал, как выбрать страну и рынок сбыта, адаптировать продукт под страну, построить устойчивую модель продаж за рубежом, безопасно провести сделку и доставить товар покупателю. В ходе программы её участники научатся анализировать рынок, тестировать гипотезы, адаптировать свои товары, реализовывать сделки, доставлять товары, выбирать каналы и стратегии продаж. Всё это — залог успешного выхода компании на экспорт и увеличения прибыли. В этом и заключается миссия Сбера в сфере ВЭД — помогать отечественным производителям реализовывать свой экспортный потенциал, чтобы российские товары занимали достойное место на полках зарубежных супермаркетов и в онлайн-магазинах по всему миру», — рассказала советник заместителя председателя правления СберБанка Наталья Голудина,