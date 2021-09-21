«Коммерсантъ»: РЖД разработали варианты расширениям БАМ и Транссиба

В РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития Байкало-амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации издания, один из сценариев развития предполагает вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 миллиона тонн за 332,6 млрд рублей. Для этого необходимо провести соответсвующие работы только на БАМе на участке Улак — Комсомольск. При этом подходы к портам Ванино-Совгаванского узла и участки западнее Улака затрагиваться не будут.

Также источник рассказал, что есть еще два варианта. Первый предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 млн т и обеспечивает вывоз 16,6 млн т эльгинского угля на порты Ванино, а также 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья. Второй вариант — стройка с расчетом на грузопотоки в объеме 240 миллионов тонн.

Как напоминает «Коммерсантъ», ранее глава РЖД Олег Белозеров оценивал строительство третьей очереди примерно в 2-4 трлн рублей.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оценить ответственность должностных лиц, под руководством которых произошел срыв сроков расширения БАМ и Транссиба. При этом, о каком именно срыве сроков идет речь власти не уточнили.