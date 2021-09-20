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Стало известно, кому россияне оставляют самые большие чаевые

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Самые щедрые онлайн-чаевые в России получают мастера салонов красоты, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса безналичных чаевых CloudPayments. Средняя сумма вознаграждения в первой половине сентября составила 434 рубля. Далее идут сотрудники ресторанов — 263 рубля, такси -— 205 рублей, доставки — 98 рублей.

Размер чаевых у мастеров постоянно растет. Например, в июле – августе средняя сумма выросла на 24%: с 329 до 408 рублей. В сентябре поднялась еще на 6%. В первой половине месяца она составила 434 рубля, что на 32% больше, чем было в первом полугодии.

Средняя сумма чаевых у таксистов в сентябре составила 205 рублей (в первом полугодии – 176 рублей, +16%). В июле – августе средний размер вознаграждения был 206 рублей. В сфере доставки средняя сумма чаевых в сентябре равнялась 98 рублям (+3% по сравнению с первым полугодием), в июле – августе – 100 рублей.

А вот у официантов и барменов средние суммы чаевых в сентябре оказались на 1% ниже, чем в первом полугодии. В июле – августе размер вознаграждения упал на 4%, с 265 до 255 рублей, а в сентябре вырос на 3%, достигнув 263 рублей. Эксперты это связывают с тем, что ресторанная отрасль пострадала из-за коронавирусных ограничений.

Ранее исследование CloudPayments показало, что чаевые теперь оставляют не только официантам, но и таксистам, и мастерам маникюра. Популярность набирают и онлайн-донаты музыкантам и другим артистам.

Как меняется культура чаевых в России – в материале «Газеты.Ru».

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