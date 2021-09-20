Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей в корысти

Саботажем назвали попытку перенести вступление в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП) с 1 января 2022 года на 2024 год. Такого мнения придерживаются в ассоциации переработчитков лома и отходов металла «Руслом.ком», пишет «Российская газета».

Соответствующий документ направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей, финансирование которых может сократится, в корысти.

Предполагается, если компании начнут платить за утилизацию всей упаковки для выпущенных ими товаров, то начнут нести серьезные расходы.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что компании «с мировым именем» обманывают российские госорганы при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки.

По словам главы ведомства, компании подают заведомо недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки. По его словам, они это делают «не стыдясь», но все видно по их отчетам.

С 2022 года в России ужесточаются правила утилизации. Но уже сейчас, с 2015 года, действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Производители обязаны утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор.

Такие отчеты, по данным Козлова, предоставляет лишь малая часть производителей. В Росприроднадзоре указали, что в 2020 году только 20 тыс. из примерно 4 млн компаний подали и заплатили экосбор, который суммарно составил 4 млрд руб.

С 1 января 2022 года заработает реформа РОП. Подразумевается 100-процентная утилизация упаковки. После этой реформы за год суммарный экосбор будет составлять до 136 млрд руб. в год.

В Минэкономразвития считают, что реализовать реформу до 1 января 2022 года не представляется возможным, в связи с тем необходимо предусмотреть поэтапный переходный период для вступления РОП в силу с учетом пересмотра значительной части его положений и «объективной оценки фактора исполнимости». В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, «Российского экологического оператора» (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.