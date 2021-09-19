Кабмин займется списанием недостроенных объектов

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому списание объектов федеральной собственности, строительство которых не завершено, а стоимость превышает 3 млрд рублей, поручается кабинету министров. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если на государственную стройку было потрачено меньше 3 млрд рублей, то для списания такого объекта достаточно правового акта федерального органа власти или организации, осуществляющей полномочия главного распорядителя бюджетных средств, уточняет издание.

Что касается жилищного строительства, то в августе 2021 года кабмин в очередной раз продлил программу льготной семейной ипотеки. Так, кредит на покупку жилья или строительство дома по субсидированной государством ставке ниже 6% можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Программа льготной ипотеки была запущена как антикризисная мера во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года.