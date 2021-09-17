«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента из-за цен на газ

«Газпром» поставляет потребителям в Европе все, что обязан по контрактам, стремясь по мере возможности также покрывать и дополнительный спрос. Об этом сообщили в управлении информации российской компании, сообщает «Интерфакс».

В компании напомнили, что за почти девять месяцев с начала текущего года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд куб. м. При этом российская компания продолжает поставлять газ на уровне, приближающемся к исторически рекордному.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.

17 сентября депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.