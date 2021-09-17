Первый самолет с российскими туристами прилетел в Венесуэлу

Первый чартерный рейс с группой из 437 российских туристов прибыл на курортный остров Маргарита в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на заявления министра туризма и внешней торговли южноамериканской страны Али Падрона.

«Благодаря альянсу между Россией и Венесуэлой сегодня мы приняли первый из 70 прямых рейсов Москва-Порламар, запланированных до декабря для всех российских туристов, которые хотят посетить нашу многонациональную и разнообразную страну», — написал Падрон в Twitter (перевод по ТАСС).

По его словам, в туристических местах приняты все необходимые меры санитарной безопасности в связи с COVID-19. В течение года в Венесуэлу должно приехать 65 тыс. российских туристов из разных городов.

Представитель администрации штата Нуэва-Эспарта (в его состав входит Маргарита) отметил, что прибытие российских туристов поможет развитию туристической отрасли и экономики региона, которая пострадала от пандемии.

С 27 марта 2020 года Россия ограничила авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса, но затем рейсы начали постепенно возобновляться. Авиасообщение с Венесуэлой было запущено в мае этого года.