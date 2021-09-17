Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан во время пандемии

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти во время пандемии выделили на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны», — сообщил президент.

По его словам, средства выделили на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла.

Он добавил, что деньги в первую очередь направили на поддержку семей с детьми.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается, входит в привычное деловое русло.

В августе он заявил, что Россия успешно проходит пандемию и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.