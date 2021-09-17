Бывший министр Украины прогнозирует дефицит газа в стране

В будущем отопительном сезоне Украину ожидает рост тарифов для населения и недостаток газа в стране. Такой прогноз дал бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко в эфире телеканале «1+1», сообщает ТАСС.

«Газа стране может не хватить физически», — сказал экс-министр.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль ввел в заблуждение «всю Украину», потому что «не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий «Теплокоммунэнерго» увеличится».

Шмыгаль ранее пообещал, что цены на газ для населения Украины, несмотря на их повышение в Европе, не будут расти до 1 мая 2022 года. По его словам, цена на газ зафиксирована контрактом «Нафтогаза» на уровне 7,96 гривны (около 30 центов) за кубометр, который действует до мая следующего года, а потом будет пересматриваться.

При этом Кабмин уже ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр ($0,26) на время карантина. Это должно было позволить снизить цены для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.

В то же время в Европе цена на газ за последний месяц бьет рекорды. В ходе торгов 14 сентября она превысила отметку в $800 за тыс. кубометров. Основные причины, по словам экспертов, – это погодный фактор, сокращение поставок СПГ и недостаток газа в хранилищах на фоне предстоящего отопительного сезона.