В Калининградской области «Росатом» построит завод литий-ионных батарей

«Росатом» построит завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Объект будет располагаться в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ООО «РЭНЕРА» . Это отраслевой интегратор по накопителям энергии, входит в ТВЭЛ — топливную компанию «Росатома».

«ООО «РЭНЕРА» с правительством области подписали соглашение о реализации проекта. Технологическим партнером стала южнокорейская компания Enertech International Inc.. РЭНЕРА является ее совладельцем (доля российской стороны — 49%). Наработки южнокорейского производителя послужат основой российского производства, чтобы производить продукцию, соответствующую мировым стандартам.

Завод должен заработать на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС. Срок реализации проекта — до 2026 года. Общая емкость выпускаемых батарей составит порядка 3 ГВт ч в год. Возможно наращивание мощностей до 12 ГВт ч.

Ранее сообщалось, что «Росатом» ожидает закладки еще двух атомных ледоколов «Арктика» в 2022 году. Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика» являются новой серией российских атомоходов, головной корабль проекта был спущен на воду в 2016 году. Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Использованию переменной осадки позволяет ледоколам данного проекта равно эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек.