Набиуллина оценила перспективы доллара США как резервной валюты

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью РБК, когда американский доллар перестанет быть резервной валютой.

«Вряд ли это будет происходить очень быстро. Хотя сейчас многие международные эксперты обсуждают перспективы доллара. Большинство признает, что вряд ли какая-то валюта может очень быстро заменить доллар», — сказала она.

Набиуллина отметила, что доллар продолжает играть большую роль в номинации контрактов и долгов несмотря на снижение доли Соединенных штатов в мировой экономике. Однако центробанки и бизнес постепенно переходят на расчеты в национальных валютах и в евро, добавила она.

Глава ЦБ напомнила, что такие переходы не происходят быстро, потому что должно появиться «доверие к другим резервным валютам». Так, отказ от предыдущей резервной валюты — британского фунта — длился несколько десятилетий.

Ранее Министерство финансов представило представил новую структуру Фонда национального благосостояния без доллара.