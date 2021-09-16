Байден призвал богатых американцев честно платить налоги

Президент США Джо Байден заявил, что богатые американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Об этом он заявил на выступлении, посвященному экономике Штатов, запись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Ведущий 1% уклоняется от $160 млрд. налогов, которые они должны выплачивать каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что крупные корпорации также должны платить «честные» налоги.

Байден отметил, что регулирующие ведомства не знают, сколько зарабатывают богатые граждане, из-за чего не могут сказать, когда они уклоняются от налоговых выплат.

Кроме этого, президент США предложил повысить корпоративный налог и налог с прироста капитала в рамках бюджетного плана $3,5 трлн.

Ранее заместитель помощника госсекретаря по экономической политике США Наташа Сарин подвела итоги очередной налоговой кампании и указала на имеющийся налоговый разрыв.