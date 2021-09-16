Постпред Чижов отметил положительное влияние роста цен на газ для «Северного потока — 2»

Рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России в Евросоюзе (ЕС) Дмитрий Чижов, его слова приводит РИА «Новости».

«Не на сам проект, а на те бюрократические процедуры, думаю, что повлияет. Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены», — отметили Чижов.

При этом, по его словам, в ЕС достаточно много тех, кто в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток – 2.

На прошлой неделе компания «Газпром» сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2».

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд. В начале этого дня стоимость газа превысила $840 за тысячу кубометров, в дальнейшем — $850 и $880 за тысячу кубометров, затем — $900 за тысячу кубометров.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в свою очередь заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.