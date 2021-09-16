В ФРГ вновь требуют оценить влияние «Северного потока – 2» на природу

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH), потребовав оценить влияние газопровода «Северный поток – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение по этому вопросу, следует из опубликованного сообщения на сайте экологической организации.

«DUH опротестовала решение BSH не пересматривать разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2», — говорится в пресс-релизе.

DUH подавала заявку на пересмотр решения в июне, однако BSH отклонил ее, после чего организация решила «предпринять дальнейшие юридические шаги» в этом вопросе.

На прошлой неделе компания «Газпром» сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.