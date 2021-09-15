В «Газпроме» опровергли начало поставок газа по «Северному потоку — 2» с 1 октября

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о том, что 1 октября поставки газа по «Северному потоку — 2» еще не начнутся, сообщает «Интерфакс».

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — заявил Миллер, отвечая на вопрос о появлении ранее в СМИ соответствующей информации.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

13 сентября стало известно, что немецкий регулятор Bundesnetzagentur получил документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. По закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что компания «Газпром» планирует начать поставки газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» с 1 октября.