Цена на газ в Европе второй раз за утро побила рекорд

Цена на газ в Европе снова обновила исторический рекорд, достигнув $850 за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF на хабе в Нидерландах на 10.21 мск составила $851,27 за тысячу кубометров.

Утром 15 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов уже превышала $840 за тысячу кубометров.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».