Голикова: пособие для беременных назначено 93 тысячам россиянок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти 93 тыс. беременных женщин назначено повышенное пособие за то, что они встали на учет на ранних сроках, передает ТАСС.

«На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей», — сказала она.

Также она сообщила, что более 735 тыс. неполных семей уже получают пособие в размере половины прожиточного минимума.

В России 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд рублей на эти пособия.

В начале августа сообщалось, что на получение выплат беременным женщинам и одиноким родителям в Пенсионный фонд России поступило примерно 2 млн заявлений.