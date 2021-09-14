Банк Хоум Кредит присоединился к Финансовой инициативе программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme Finance Initiative; UNEP FI), которая объединяет глобальное сообщество ведущих компаний финансового сектора, приверженное улучшению качества жизни людей и заботе о планете.

Это подтверждает солидарность банка с принципами устойчивого развития и ответственного финансирования, а также международными экологическим и социальным стандартами.

«Это очень важный шаг для Банка Хоум Кредит. Он выводит нашу работу на принципиально новый уровень и ставит в один ряд с компаниями – лидерами международной ESG-повестки. Принципы ответственной банковской деятельности являются частью культуры Хоум Кредит. Мы развиваем доступное кредитование, повышаем финансовую грамотность, заботимся о социальном благополучии и окружающей среде.

В 2020 году онлайн-лекции по финансовому воспитанию от экспертов Банка Хоум Кредит прослушали больше 100 тысяч родителей. В 2021 году наши инициативы по финансовой грамотности в социальных сетях охватили больше 7,4 млн человек. В акциях по поощрению вакцинации против covid-19, запущенных банком летом, приняло участие более 12 тыс. человек», — сказал председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский.

Банки, подписавшие «Принципы ответственной банковской деятельности», становятся частью мирового финансового сообщества, ориентированного на устойчивое развитие. Они делятся друг с другом опытом, а также вместе работают над улучшением финансовой отрасли.

«Мы считаем, что международный опыт поможет нам в создании внутрироссийского ESG-движения, которое объединит компании, заинтересованные в устойчивом развитии и улучшении жизни общества», — добавил Дмитрий Пешнев-Подольский.