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ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Центральном банке России заявили, что не видят препятствий для внедрения цифрового рубля, а его тестирование начнется в январе 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — рассказали в ЦБ.

Регулятор отмечает, что запуск цифрового рубля является одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года. Его введение поспособствует будущему развитию платежной инфраструктуры, увеличению доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса, подчеркнули в ЦБ.

Ранее Центробанк назвал 12 российских банков, которые составят первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, кредитные организации сами выразили желание участвовать в проекте.

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