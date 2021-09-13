Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер и игроки российского клуба на суде признались в сдаче официальной игры 20:52
В центре Вашингтона задержали мужчину с мачете и штыком 20:50
В сети появился первый трейлер сериала о Соколином глазе... 20:40
Экс-фигуристка Попова: пять четверных прыжков Трусовой затмевают все недочеты... 20:40
Новичок «Рубина» Драйер сделал хет-трик в первом матче в РПЛ 20:34
СБ Украины провела антитеррористические учения рядом с Белоруссией 20:33
Великобритания обвалила акции производителя французской вакцины 20:26
Лавров объявил о скорой отмене виз с Сан-Марино 20:24
Ростуризм анонсировал запуск нового этапа туристического кешбэка 20:24
В Tele2 ответили на претензии ФАС о завышении тарифов 20:18

Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Курс евро во время торгов на Московской бирже опустился ниже 86 рублей — до 85,92 рубля. Это произошло впервые с 29 июня, следует из данных торговой площадки по состоянию на 18.34 мск.

К 18.49 курс евро снизился и составил 85,8 рубля.

При этом курс доллара составляет 72,7 рубля.

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян посоветовал продавать доллар тогда, когда взамен покупается резервная валюта.

До этого эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, как можно обогнать инфляцию. По словам специалиста, для того, чтобы защитить сбережения от инфляции, их следует хранить в разных валютах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить»
Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*
Арбузное отравление: задержан подозреваемый в деле о смерти двух человек
В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
Украина запросила выдачу задержанного в Праге россиянина
МВД хочет вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников
Сбившей трех детей в Солнцево студентке продлили арест на месяц
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
Новости и материалы
Тренер и игроки российского клуба на суде признались в сдаче официальной игры
В центре Вашингтона задержали мужчину с мачете и штыком
В сети появился первый трейлер сериала о Соколином глазе из «Мстителей»
Экс-фигуристка Попова: пять четверных прыжков Трусовой затмевают все недочеты в подаче программы
Новичок «Рубина» Драйер сделал хет-трик в первом матче в РПЛ
СБ Украины провела антитеррористические учения рядом с Белоруссией
Великобритания обвалила акции производителя французской вакцины
Лавров объявил о скорой отмене виз с Сан-Марино
Ростуризм анонсировал запуск нового этапа туристического кешбэка
В Tele2 ответили на претензии ФАС о завышении тарифов
Александр Петров показал трейлер совместного фильма с Микки Рурком
Главный тренер «Челси» назвал матч «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов
NASA планирует использовать МКС до 2030 года
Отстраненный президент Гвинеи отказался уходить в отставку
Глава Генштаба ВС России отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021»
Прокуратура проверит центр дезинфекции, проводивший обработку от насекомых в «Магните»
Боевики устроили массовый побег из тюрьмы в Нигерии
Путин поздравил теннисиста Медведева и назвал его настоящим чемпионом
Все новости
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
Эксперты рассказали о подлодках, которые поступят на вооружение ВМФ России
«Пионерлагерь для взрослых»: почему без труда сбегают из колоний-поселений
В Госдуме призвали надевать на заключенных в колониях-поселениях электронные браслеты
«Хотелось уже закончить дышать и поставить точку»
У МакSим дважды останавливалось сердце во время комы
Корейский «Томагавк»: КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына
США испытали «машину для убийства» с дефектом
Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться
Сколько стоит помолвочное кольцо Бритни Спирс
Любовь богатых и знаменитых в кольцах и камнях
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
Ради красоты и чистоты: на что собирают деньги с родителей школьников
В Думе предложили перевести школы в федеральное подчинение, чтобы избавиться от поборов
Наказать Россию. О чем говорится в докладе Европарламента
В Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания РФ
Почему лифты в многоэтажках «сходят с ума»
При каких неисправностях в лифте нужно бить тревогу
Один день до презентации: что известно о новом iPhone 13
Apple отказывается от самой простой версии iPhone
Кому выгодно нарушение режима тишины в Донбассе
В Донбассе снова стреляют, несмотря на режим прекращения огня
«Это не в компетенции администрации президента»
Что в Кремле думают о возвращении скифского золота
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях