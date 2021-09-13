Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей

Курс евро во время торгов на Московской бирже опустился ниже 86 рублей — до 85,92 рубля. Это произошло впервые с 29 июня, следует из данных торговой площадки по состоянию на 18.34 мск.

К 18.49 курс евро снизился и составил 85,8 рубля.

При этом курс доллара составляет 72,7 рубля.

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян посоветовал продавать доллар тогда, когда взамен покупается резервная валюта.

До этого эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, как можно обогнать инфляцию. По словам специалиста, для того, чтобы защитить сбережения от инфляции, их следует хранить в разных валютах.