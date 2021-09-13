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ЕР и Центробанк подготовят поправки, пресекающие мошеннические схемы с кредитами

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Центробанк при участии «Единой России» подготовит поправки в законодательство, которые позволят россиянам избежать переплаты по кредитным картам, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на ответ ЦБ РФ на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского.

Отмечается, что в своих обращениях граждане часто жаловались на то, что банки обходят закон о предельной стоимости кредита и вводят в заблуждение заемщиков, которые пользуются кредитными картами.

«Работает это просто – в договоре на получения карты прописана полная стоимость кредита в размере, например, 20%. Только не оговаривается, что это правило действует при безналичной оплате. И когда человек решает снять с карты наличные, то стоимость кредита увеличивается до 40-50%. И вместе с ней – ежемесячные платежи», — подчеркнул Якубовский.

Кроме того, по словам парламентария, банки часто включают в стоимость кредита комиссию за годовое обслуживание, пользуясь доверием клиентов и зачастую их финансовой неграмотностью, из-за этого люди несут огромные финансовые потери.

Якубовский отметил, что Центробанк в письме на его запрос обратил внимание на то, что применяет надзорные меры к банкам, но подобные мошеннические схемы не всегда можно трактовать как прямое нарушение закона.

«В связи с этим Банк России в ответ на мое обращение о необходимости пресечь практику, когда сумма займа по кредитным картам увеличивается в разы, сообщил, что приступил к подготовке законодательных изменений и предложил обсудить их на площадке комитета Госдумы по финансовым рынкам», — резюмировал Якубовский.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» разработала законопроект о запрете списания соцвыплат по кредитам. В документе предусмотрен запрет на списание единовременных выплат как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Также планируется расширить список таких выплат.

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