Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска «Северного потока — 2», на это нацелено соглашение с США, сообщает ТАСС. Кроме того, в ходе конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, Меркель заявила польской стороне о поддержке «Северного потока — 2».

»«Северный поток — 2» является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу — России. Мы обсудили трудный вопрос — «Северный поток — 2», в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину», — заявил, с свою очередь, Моравецкий.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».