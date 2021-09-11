Омбудсмен назвал должности с зарплатой более миллиона рублей в месяц

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал профессии с зарплатой миллион рублей в месяц. По его словам, такую заработную плату в России получают топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты, рассказал он в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что такая сумма по меркам Европы и США не такая уж и большая. Прибыльными в России являются монопольные отрасли и сфера крупного бизнеса, уточнил Титов.

«Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты — это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», — сказал омбудсмен.

Согласно данным Росстата, в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, а также науке и информации можно встретить подобные заработные платы. Однако Титов заметил, что уровень зарплаты необходимо проверять в инфраструктурных монополиях.

«Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках», — подчеркнул уполномоченный при президенте РФ.

Топ-менеджеры должно хорошо зарабатывать в стране, но при этом необходимо учитывать влияние монополии на экономику страны, резюмировал Титов.

Ранее эксперты выяснили, что 39% россиян готовы получать «серую» или «черную» зарплату. Согласно опросам, в 2019 году на получение денег «в конверте» были готовы 60% соотечественников, а во время локдауна и ограничений из-за пандемии коронавируса (в апреле 2020 года) — 46% респондентов.