Латвия готова остаться без норковых шуб

Разведение пушных зверей в Латвии с целью получения меха попадет под запрет. Соответствующий законопроект поступил в сейм (парламент) Латвии, сообщает издание Delfi.

В пояснении к законопроекту говорится, что разведение и убийство животных ради получения меха — это неэтично. Поправки позволят предотвратить гибель и страдания пушных зверей, содержащихся в клетках. Это жестокий и исчезающий вид бизнеса, который не оправдан. К тому же такой бизнес загрязняет окружающую среду.

Впрочем, бизнесу дадут время, чтобы перепрофилировать свою деятельность — запрет вступит в силу не раньше 2026 года.

Согласно результатам проведенного в июне 2021 года опроса SKDS, 63% латвийцев не поддерживают разведение пушных зверей и их уничтожение ради меха. Кроме того, более 40 тыс. человек подписали петицию о запрете разведения пушных зверей. Уточняется, что аналогичные запреты на звероводство приняты во многих странах ЕС.

Законопроект подготовлен депутатами из правящей коалиции и от оппозиции, то есть, шансы на одобрение документа парламентом велики.

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