Оператор заявил о завершении морской части второй нитки «Северного потока ‑- 2»

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил о соединении секции второй нитки газопровода.

«Сегодня секции второй нитки «Северного потока -‑ 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлеста. Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржой «Фортуна», обрезаны до нужной длины и соединены», — говорится в публикации на сайте оператора.

После этого нить газопровода опустили на морское дно. Далее будут проведены пусконаладочные работы. Ожидается, что проект введут в эксплуатацию до завершения текущего года.

Также оператор показал видео, как достраивали «Северный поток — 2».

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.