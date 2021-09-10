ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников

Банк России на своем официальном сайте дал рекомендации кредитным организациям, как выявлять платежные карты и электронные кошельки, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники.

«Теневой» бизнес проводит для граждан прием платежей и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц, поясняет регулятор.

«Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег», — уточняет Центробанк.

В этой связи банк России рекомендует кредитным организациям «оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры».

Также в ЦБ подчеркнули, что в интернете необходимо выявлять неправомерное упоминание или использования «онлайн-сервисов» платежа кредитной организации.

Рекомендовано считать подозрительными объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств между физическими лицами более 100 тысяч рублей в день, или более 1 млн рублей в месяц.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минфин планирует упростить процедуру возврата денежных средств жертвам мошенников.