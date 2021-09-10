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Захарова заявила, что сроки начала поставок газа по СП — 2 зависят от Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», а представители «Газпрома» подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу в Европу могут быть осуществлены до конца этого года.

«Всем, включая оппонентов «СП-2», которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», — рассказала Захарова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

По ее словам, сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — подчеркнула Захарова.

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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